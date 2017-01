Half-Life 3 - Viele unterschiedliche Prototypen des Gaming-Mythos

Half Life 3 dürfte mittlerweile so etwas wie der Weihnachtsmann der Gamingwelt geworden sein: Kaum einer glaubt noch daran, aber wenn es Hinweise auf eine vermeintliche Existenz gibt, werden doch alle hellhörig. Mehr als zehn Jahre warten Fans der Reihe mittlerweile auf irgendein Zeichen von Valve, ob es noch einen weiteren Teil geben wird.

Genau diese Frage sollte nun geklärt werden: ein und für alle Mal. Die Kollegen von Game Informer sprachen dafür mit einem Mitarbeiter von Valve und stellten ihm die eine Frage, uns zu knechten, uns alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Die Antwort war allerdings eher unbefriedigend, scheinen die Chancen doch zum aktuellen Zeitpunkt ziemlich schlecht zu stehen.

Was der Insider sonst noch so zu sagen hatte und welche Prototypen für den langlebigen Mythos entwickelt wurden, erfahrt ihr von Dennis und Patrik in der aktuellen Folge der Gaming-News von PlayNation TV.

Infos zu Half-Life 3