CD Projekt RED hat für Gwent: The Witcher Card Game einen neuen Trailer veröffentlicht, der auf die Closed Beta des Kartenspiels aufmerksam machen soll. Der Titel von den Machern von The Witcher 3: Wild Hunt kann derzeit kostenlos getestet werden, wenn ihr euch für die geschlossene Testphase anmeldet.

Die Closed Beta von Gwent: The Witcher Card Game ist für PCs mit Windows 10 und für die Xbox One verfügbar und bietet Einblicke in den Multiplayer-Modus. Weitere Infos zur Anmeldung zur Gwent-Beta findet ihr ebenfalls bei uns.

Infos zu Gwent