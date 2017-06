Guardians of the Galaxy - Trailer zum heutigen Release der zweiten Episode

Star-Lord und seine Gang sind zurück! Mit Guardians of the Galaxy: Episode 2 'Under Pressure' von Telltale Games geht die Geschichte um die Weltraumhelden in spe weiter. Passend zum heutigen Release der zweiten Folge veröffentlichte der Entwickler einen Trailer, der euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf den Titel bietet. Unter anderem geht es dieses Mal um die Vorgeschichte von Rocket Racoon und der Jagd nach der verwegenen Nebula.

Guardians of the Galaxy: Episode 2 ist ab heute für PC, PlayStation 4, Xbox One und mobile Plattformen erhältlich. Season Pass-Besitzer können sich den neuen Teil kostenlos herunterladen.

Infos zu Guardians of the Galaxy

Siehe auch: episode