Guardians of the Galaxy - Launch-Trailer zur ersten Episode

Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series erscheint heute für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. Mit diesem Launch-Trailer stellt Telltale Games das Adventure genauer vor und zeigt neue Gameplay-Szenen aus der ersten Episode.

Mit der Premieren-Episode von Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series wird die fünfteilige erste Saison des Spiels eingeleitet. Ob es eine zweite Season geben wird, ist aber noch nicht sicher. Der Name der ersten Episode lautet „Tangled Up in Blue“.

Infos zu Guardians of the Galaxy

