Guardians of the Galaxy Vol. 2 ruft zum nächsten Trailer – dieses Mal dürften sich insbesondere Fans von Groot freuen, der in seiner Babygestalt ziemlich viel Screentime in Anspruch genommen hat. Der Trailer beweist anschaulich, dass es im zweiten Teil noch einige Probleme mit dem „jüngsten“ Mitglied der Guardians gibt – betrachtet man beispielsweise die Tatsache, dass Groot auf dem besten Wege ist, das gesamte Team in die Luft zu jagen.

Infos zu Guardians of the Galaxy Vol. 2