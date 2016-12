Die Guardians of the Galaxy sind zurück: Bereits in greifbarer Zukunft bekommen wir die Fortsetzung des Überraschungshits zu Gesicht – nun gibt es den ersten Trailer zu Vol. 2 zu sehen, der uns erneut wunderbare Bilder aus dem Weltraum präsentiert. Neben Star-Lord sind selbstverständlich Gamora, Drax der Zerstörer, Rocket Raccoon und (Baby-)Groot wieder am Start.



Inhaltlich gibt der Trailer zwar leider nicht allzu viel her – am „ergreifendsten“ dürfte jedoch die freundschaftliche Bromance zwischen Star-Lord und Drax dem Zerstörer ausfallen, die sich in einem bewegenden Moment in den Arm nehmen – einfach männlich! Den gesamten Trailer gibt es in unserer Video-News zu bestaunen.

