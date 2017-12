GTFO - 10 Chambers Collective enthüllt düsteren Hardcore-Shooter

Im Rahmen der Game Awards 2017 in Los Angeles hat das Entwicklerstudio 10 Chambers Collective jetzt einen neuen Koop-Shooter mit dem recht kuriosen Namen GTFO (get the fuck out) enthüllt. Das Team besteht aus mehreren ehemaligen Mitarbeitern von Overkill Software, die bereits an Titeln wie PayDay: The Heist und PayDay 2 mitgewirkt haben.

Bei GTFO handelt es sich um einen Koop-Shooter für bis zu vier Spieler mit allerhand Horror-Elementen. Zwar sollt ihr laut der Entwickler auch alleine in den Kampf ziehen können, doch der volle Spielspaß entfaltet sich erst im Team. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es bislang noch nicht, dafür aber einen schicken ersten Teaser-Trailer mit düsteren Einblicken in den Titel.