GTA 5 - YouTuber stellt Terminator 2 nach

Eineinhalb Jahre lang werkelte YouTuber KRAMER'S MEDIA an einer Umsetzung von Terminator 2: Tag der Abrechnung in GTA 5. Ein einstündiger Film mit allerlei Szenen aus dem Original ist die kreative Folge seines Einsatzes, der auf YouTube auch gebührend gewürdigt wird: In wenigen Wochen wurde der Clip bereits mehr als 1,3 Millionen Mal angeklickt und erhielt somit viel mehr Aufmerksamkeit als ursprünglich erwartet.

Der kreative Kopf arbeitet derzeit an einer verbesserten Version des Film, die auch die originale Sprachausgabe beinhalten soll. Aber auch so ist das Video ein absoluter Hingucker!

