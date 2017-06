GTA 5 - Versteckte Räume in Franklins Anwesen gefunden

Der Hype um das Spiel GTA V ist ungebrochen und es erfreut sich weiterhin einer großen Spielerzahl. Egal ob im Singleplayer oder gemeinsam mit Freunden: in Los Santos gibt es dank vielen Updates immer wieder etwas Neues zu entdecken.

Manchen Spielern ist schon vor einiger Zeit aufgefallen, dass es scheinbar versteckte Räume in dem Anwesen von Franklin gibt. YouTuber Sernandoe hat sich diesen Geheimnissen angenommen und zeigt in einem Video, wie ihr die versteckten Räume findet und was der jüngste der drei Protagonisten darin bunkert.

Spoiler:

Franklin scheint ein echter Horter zu sein: in seinem Keller könnt ihr die Goldvorräte von Fort Knox finden und einige Waffen aus verschiedenen Weltkriegen. Außerdem hat er einen eigenen Serverraum.

Wir fragen uns: Leidenschaftlicher Sammler oder erwartet uns vielleicht noch ein Story-DLC?

