Zum Multiplayer-Modus von GTA 5 ist vor kurzem „Import/Export“ erschienen. Mit ihm kamen zahlreiche neue Inhalte wie Garagen und Fahrzeuge, die besonders speziell ausgestattet sind. Wenn du wissen willst, wie die Erweiterung in GTA Online aussieht, kannst du dir unser Video zum Import/Export-DLC ansehen.

Offizieller Trailer zum Import/Export-DLC

In diesem offiziellen Trailer wird die Inhaltserweiterung für Grand Theft Auto Online nochmals genauer vorgestellt und die Highlights gezeigt. Rockstar Games kommentiert den Trailer in der offiziellen Video-Beschreibung so:

„Vergrößert euer kriminelles Imperium und entdeckt einen neuen Bereich der illegalen Geschäftemacherei: Dominiert den Handel mit verloren gegangenen Luxusfahrzeugen in der Stadt in GTA Online: Import/Export, der neuen unternehmerischen Erweiterung des CEO-Gameplays, das in Further Adventures in Finance and Felony eingeführt wurde.

In Import/Export müssen sich CEOs zusammen mit ihrer Organisation ihre Hände schmutzig machen und im Rahmen von Fahrzeuglieferungen „herrenlose“ Luxusfahrzeuge stehlen und weiterverkaufen. Gleichzeitig werden die Büros für Führungskräfte überarbeitet und können nun durch Firmengaragen für bis zu 60 Fahrzeuge erweitert werden. Außerdem könnt ihr den Markt der seltenen, absolut ungewöhnlichen und gesetzlich verbotenen Spezialfahrzeuge für euch erschließen. Diese Fahrzeuge sind imstande, eure unternehmerischen Fehltritte auf explosive Weise zu sanieren.“

Infos zu GTA 5

