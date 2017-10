GTA 5 - So viel müsst ihr für alle Updates bezahlen

In GTA Online gibt es regelmäßig neue Updates, die wiederum neue Inhalte in den Multiplayer-Modus von GTA 5 bringen. Diese Inhalte, mal sind es Fahrzeuge, Flugzeuge, Waffen oder ganze Gebäude, kosten GTA-Dollar. Wie viel Geld ihr in GTA Online ausgeben müsst - und wie viel das umgerechnet in Euro sind - zeigt euch Dennis in diesem Video.

Darunter sind auch die Inhalte, die mit GTA Online Smugglers Run ins Spiel gekommen sind. Welche Updates besonders teuer sind und wofür ihr sehr tief in die Tasche greifen müsst, erfahrt ihr in diesem Video. Grand Theft Auto Online, so teuer sind deine Updates!

Infos zu GTA 5

