In GTA 5 ist durch diverse Modifikation beinahe nichts mehr unmöglich. So haben in der Vergangenheit Modder sogar die weltberühmte Titanic in den Open World-Titel integriert, um selber mit dem größten Kreuzfahrtschiff seiner Zeit den Ozean zu befahren.

Dem YouTuber MkElite hat dies allerdings wohl noch nicht ganz gereicht, weshalb dieser die RMS Titanic in GTA 5 spektakulär sinken lässt - da bleibt garantiert kein Auge trocken! Dabei nutzt der YouTuber das Schiffsmodel von Kyle Hudak, der momentan an Titanic: Honor and Glory arbeitet, das den dramatischen Untergang der Titanic thematisiert.

Infos zu GTA 5

