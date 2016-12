Frohe Botschaft für alle GTA Online-Spieler: Rockstar Games lässt Weihnachten gebürtig mit kostenlos Items feiern. Neben der neuen Einhornmaske, dürft ihr euch auf die Auffüllung von zahlreichen Goodies freuen. Des Weiteren liegt Schnee in der virtuellen Metropole Los Santos wie im sonst so tristen Blaine County. Ihr solltet daher euch in GTA Online einloggen und die limitierten Geschenke absahnen. Die Aktion endet am 30. Dezember 2016. Das bedeutet zugleich, dass der Schnee und die weiße Landschaft auch wieder verschwindet.

Welche Items ihr genau bekommt, dass verraten wir euch in einem brandneuen Video zu GTA Online. Passend dazu solltet ihr unbedingt einen Besuch beim Maskenladen in Kauf nehmen, denn dort wartet eine ganz besondere Überraschung auf euch. Erst kürzlich haben wir uns über GTA Online mit euch ausgetauscht und sind der Frage nachgegangen, ob die Inhalte und Updates des GTA 5-Multiplayers nicht zu teuer sind.

Infos zu GTA 5

