GTA 5 - Release des Gunrunning DLC im neuen Trailer

Der neueste DLC für den Online-Modus von GTA 5, GTA Online, steht in den Startlöchern. Schon nächste Woche, genauer gesagt am 13. Juni, soll der DLC mit dem Namen 'Gunrunning' erscheinen und für neue Abwechslung in GTA Online sorgen. Die Inhalte des Gunrunning-DLCs beschäftigen sich stark mit dem illegalen Waffenhandel in Los Santos und sorgen für spannende Features, wie Untergrund-Hauptquartiere und mobile Operationszentren.

Um den nahenden Release passend zu zelebrieren, veröffentlichte Rockstar Games einen Trailer, der Geschmack auf mehr macht.

Mehr Informationen zum Gunrunning-DLC findet ihr in unserer News.

Viel Spaß beim Trailer!

