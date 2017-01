GTA 5 - Reingelegt: Der GTA 6-Fake und die Aktion gegen Online-Trolle

In der heutigen Ausgabe der Gaming-News hier bei PlayNation TV dreht sich alles um GTA 5 ... und GTA 6? In Brasilien tauchte nämlich nun angeblich der neueste Ableger der beliebten Reihe auf - für die PlayStation 2.

Spätestens jetzt sollte der gewiefte Leser misstrauisch werden und würde sich damit davor bewahren, auf einen nicht ganz so klug durchdachten Betrug reinzufallen. Abgesehen von einem irgendwie merkwürdig aussehenden Cover trägt die Fake-Version nämlich den Namen Grand Theft Auto V: Six 6, also GTA 5 6 6.

Spieler legt GTA-Trolle rein

Kein Fake ist dagegen die Aktion, die sich jetzt ein Spieler von GTA Online ausdachte, nachdem Trolle immer wieder seine Fahrzeuge zerstört hatten. Kurzerhand pimpte er ein eigentlich wertlos aussehendes Auto so auf, dass es schließlich mehr als eine Million GTA-Dollar wert war.

Genau diese unscheinbare Karre versicherte er dann gegen die Zerstörung anderer Spieler, für die diese im Fall der Fälle aufkommen und jede Menge Ingame-Cash bezahlen mussten. Und so kam es auch, immer und immer wieder. Wir finden: Eine lustige Aktion, bei der ausnahmsweise mal die Trolle keinen Spaß mehr am Spiel gehabt haben dürften. Dennis sieht bei dem Ganzen allerdings ein großes Problem und erklärt euch im Video, warum die Aktion auch nach hinten losgehen könnte.

