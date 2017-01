Rockstar Games hat im neuesten GTA Online Update das Motorrad Pegassi FCR 1000 ins Spiel gebracht. Der Mehrspieler-Modus von GTA 5 hat damit ein neues Bike, das sich außergewöhnlich individuell gestalten lässt. Wie das Tuning vom Pegassi FCR 1000 bei Benny's Original Motor Works aussieht, zeigt euch Dennis 'MafuyuX' Werth in diesem Video.

Das Pegassi FCR 1000 ist mit dem aktuellen Patch für GTA Online veröffentlicht worden. Rockstar Games hat unter anderem einen neuen Spiel-Modus verfügbar gemacht, in dem es ähnlich wie in Mario Kart zugeht. Alle Infos über Vehicle Vendetta in GTA Online findet ihr in unserer News-Story.

Infos zu GTA 5

