GTA 5 - Mod für Polizeigewalt kritisiert

Auch am heutigen Mittwoch haben wir wieder eine prallgefüllte Ausgabe der PlayNation-News für euch vorbereitet. Mit dabei: ein GTA 5-Skandal, YouTube als Plattform für einen Weltrekord, ein inoffizielles Unboxing der Nintendo Switch und erste Kritiken zu Horizon Zero Dawn.

Australische Medien kritisieren GTA 5-Mod

Australische Medien kritisierten nun eine GTA 5-Mod schärfstens, da wir in ihr in die Haut eines Polizisten schlüpfen, der nicht nur auf Verdächtige, sondern auch auf seine Kollegen schießen kann. Dies würde den Arbeitsalltag der Polizei "pervertieren", zudem wirke das im Fernsehen gezeigte Gameplay-Material viel zu real, so der Vorwurf.

Außerdem sprechen wir im Video über den wohl kuriosesten Weltrekord-Versuch der Technik-Welt, die Kritiken zu Horizon Zero Dawn und das erste Unboxing der Nintendo Switch, das mit einer geklauten Konsole stattfand.

Infos zu GTA 5

GTA 5 - So großartig sieht diese Ultra-Realismus-Mod aus Eine Gruppe an Fans arbeitet derzeit an einer heftigen Grafik-Mod zu GTA 5, die bereits als Download erhältlich ist. Die Ultra-Realismus-Modifikation schraubt die Grafik auf ein bislang ...

GTA 5 - Mod bringt GTA Vice City Croitainment Games arbeitet momentan an einer Mod, die Liberty City und Vice City in den neusten Ableger der Reihe importieren soll. Ein aktuelles Video zeigt die Fortschritte des Modders. ...

Siehe auch: GTA 5