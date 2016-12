Das neue DLC zu GTA Online ist ab sofort als Download verfügbar. Rockstar Games hat dem Multiplayer-Modus von GTA 5 die sogenannte Import/Export-Erweiterung verpasst, die den Fokus auf viele neue Fahrzeuge und Lagerhäuser setzt. Außerdem gibt es größere Garagen, die beispielsweise im Unternehmens-Tower von Los Santos liegen können.

Dennis stellt euch auf seinem YouTube-Kanal MafuyuX die Inhalte des DLCs zu Grand Theft Auto Online vor. Er zeigt unter anderem die Garage, die 60 Autos beherbergen kann – fährt aber auch mit den neuen Fahrzeugen herum, die mal mit einer riesigen Rampe oder einem Fallschirm ausgestattet sind.

DLC Import/Export in GTA Online erschienen

„Der Diebstahl und Handel mit luxuriösen Fahrzeugen ist ein ernstzunehmendes Geschäft. Import/Export baut auf den etablierten Logistikketten aus Further Adventures in Finance and Felony auf und führt gleichzeitig eine neue Reihe von kriminellen Unterfangen ein, in denen CEOs und Organisationen die begehrtesten Fahrzeuge in der Stadt akquirieren, modifizieren und mit großem Profit wiederverkaufen können.

Talent, Abstimmung und der taktisch kluge Einsatz einiger brandneuer Spezialfahrzeuge sind nötig, um erfolgreich zu sein. Außerdem muss man der Polizei und der Konkurrenz in der Stadt und auf dem Land immer einen Schritt voraus sein“, schrieb Rockstar Games im Vorfeld offiziell über das neue GTA 5 DLC.

Infos zu GTA 5

