Seit dem Release des GTA Online Updates Gunrunning stürzen sich viele Spieler wieder in die Multiplayer-Welt von GTA 5. Wie ihr am Besten mit den neuen Inhalten umgeht und was es für Tipps und Tricks gibt, zeigt euch Dennis in diesem Video.

Unter anderem erfahrt ihr, wie ihr die mobile Operationsbasis richtig ausstattet und was es mit der Zugmaschine auf sich hat. Mehr Tipps und Tricks zu GTA 5 findet ihr hier!

