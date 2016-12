In einer neuen Folge von Grand Theft Auto: Online zeigt MafuyuX euch das brandneue Festive Surprise 2016 Update. Dieses beinhaltet nicht nur das neue Fahrzeug, den Nero, welcher rund 1,4 Millionen GTA-Dollar kostet, sondern zugleich auch neue Klamotten sowie einen leuchtenden Anzug. Auch Freunde von Masken und Hüten dürfen sich auf neue Inhalte freuen. Wer auf der Suche nach dem legendären Schnee ist, der sollte sich weiterhin gedulden. So rechnet die GTA Online-Community mit dem Wintereinbruch am 24. Dezember 2016 in Los Santos und Blaine County.

Welche konkreten Inhalte das neue Update für GTA 5 enthält, verraten wir euch ausführlich in unserer neuen News. Habt ihr euch bereits die neuen Klamotten sowie das Nero-Fahrzeug erworben oder sind euch die Preise in GTA Online zu hoch?

Infos zu GTA 5

