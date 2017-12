Jüngst ist ein Video im Netz aufgetaucht, das GTA 5 in ein neues Abenteuer verwandelt. Zumindest optisch wird euer Charakter nicht mehr derselbe sein, wenn ihr die Cuphead-Mod installiert. Auf dem YouTube-Kanal von quechus13 sehen wir, wie die "Cuphead GTA 5 Mod" in Aktion ausschaut. Der Mod-Entwickler hat eine Patreon-Page , auf der er einige seiner Mods vorstellt. Hier gelangt ihr auch zum Download der Cuphead-Mod von GTA 5.

