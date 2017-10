Der Smugglers Run hat in GTA Online begonnen! In diesem Video zeigt euch Dennis die neuen Fahrzeuge und Flugzeuge, die Rockstar Games mit dem Update in den Mehrspieler-Modus von GTA 5 gebracht hat.

Wer sich die Autos und Flieger selbst im Spiel anschauen möchte oder gar so viele GTA-Dollar besitzt, um sie sich zu kaufen, sollte mit dem Handy die Stores von Elitás Travel und Warstock Cache & Carry anwählen. Dort gibt es für mehrere Millionen virtuelle GTA-Dollar die neuen Fahrzeuge.

Infos zu GTA 5

