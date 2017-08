GTA 5 - Abmahnungen gegen Modding-Tools

Auch heute haben wir wieder eine brandneue Ausgabe der PlayNation News für euch parat.

In der aktuellen Folge sprechen wir unter anderen über GTA 5, denn die Verantwortlichen von Take Two Interactive gehen mittlerweile gezielt gegen Modding-Angebote aus der Community vor. Traf es erst nur die kreativen Köpfe von OpenIV, sind mittlerweile auch schon andere Modding-Tools betroffen.

Was noch wichtig war

Außerdem erfahrt ihr im Video alles Wissenswerte zum Prototyp von Death Stranding und der Rundfunklizenz, die in NRW nun nicht mehr für Internet-Livestreams benötigt werden soll.

Infos zu GTA 5

GTA 5 - Gunrunning-DLC soll frischen Wind ins Spiel bringen Auch am heutigen Mittwoch gibt es wieder eine brandneue Ausgabe der PlayNation News mit allerlei Themen. Heute sprechen wir unter anderem über das nächste große Update von GTA Online, das ...