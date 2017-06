GTA 5 - Die 5 kuriosesten Mythen aufgedeckt

GTA 5 Mythen halten sich bis heute hartnäckig: Geister, Aliens oder den Bigfoot soll es in dem Spiel von Rockstar Games geben. Doch welche Mythen sind nur fake - und welche GTA 5 Easter Eggs gibt es wirklich? Wir begeben uns auf die Suche in Grand Theft Auto V und zeigen euch die Wahrheit hinter den Ufos - in dieser Top 5 werden wir zu den GTA-Mythbusters!

Infos zu GTA 5

