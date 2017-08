Gran Turismo Sport - Hinter den Kulissen von Polyphony: Eine Entwicklungs-Geschichte

Polyphony Digital entwickelt Gran Turismo Sport, das in diesem Jahr für die PlayStation 4 auf den Markt kommt. Das Videospiel-Magazin "IGN" durfte hinter die Kulissen des großen Spiele-Studios blicken und erzählt die Geschichte hinter dem kommenden Rennspiel von Sony Interactive Entertainment.

Im Vordergrund stehen dabei die persönlichen Einflüsse und Eindrücke von Chef-Entwickler und Creative Director Kazunori Yamauchi. So war es ursprünglich sein Anliegen, Filme zu machen und keine Spiele, was sich in Kamera-Fahrten und Gameplay-Mechaniken in Gran Turismo Sport widerspiegelt.

Infos zu Gran Turismo Sport