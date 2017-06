Gran Turismo Sport - Gameplay aus der Beta-Version

Gran Turismo Sport von Polyphony Digital und Sony Interactive Entertainment ging vor wenigen Tagen in die geschlossene Beta-Testphase. Nun gibt es erste Gameplay-Videos, wie dieses hier. Es zeigt das Spiel von Producer Kazunori Yamauchi ungeschnitten auf einer PlayStation 4.

Die ersten Spieler loben vor allem die Grafik der Replay-Funktion. Sie sehe realistischer aus als jedes bekannte Rennspiel auf der PlayStation 4. Hingegen werden die Gameplay-Mechaniken kritisiert. In einigen Fahrzeugen fühle es sich nicht so an, als würde man ein Rennen fahren, heißt es im Feedback der Beta-Tester.

Der Release-Termin von Gran Turismo Sport für die PlayStation 4 und PS4 Pro ist bislang nur auf das Jahr 2017 festgelegt.

