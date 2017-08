God's Trigger - Trailer zum Top-Down-Shooter

Anlässlich der gamescom 2017 wurde von Techland ein neues kooperatives Actionspiel mit dem Namen God's Trigger vorgestellt. Bei dem Top-Down-Shooter gilt es in Form eines Engels und eines Dämons zusammenzuarbeiten, um die vier apokalyptischen Reiter davor zu bewahren, alles Leben auf der Erde auszulöschen. Hierbei ist einiges an Skill, Teamwork und Timing gefragt, um in dem level-basierten Spiel erfolgreich voranzuschreiten.

God's Trigger soll Anfang 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Infos zu God's Trigger

Siehe auch: action