God of War - Trailer geht auf die Trolle ein

Am kommenden Freitag, den 20. April 2018 erscheint das Action-Adventure God of War von Sony Interactive Entertainment sowie den Santa Monica Studios. Nun haben die Verantwortlichen einen weiteren Trailer veröffentlicht, der sich mit den gewaltigen Trollen im Spiel befasst.

God of War Collector's Edition vorbestellen!

Unseren Test samt Wertung zu God of War findet ihr hier. God of War erscheint am 20. April 2018 exklusiv für die PS4.

Hinweis: Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.