God of War - Dog of War, der Geist Spartas in wahrer Form

God of War ist nun offiziell erschienen und die Spieler sind schon fleißig in Midgard am Kämpfen, während sie versuchen, Atreus zu erziehen. Die Collector's Edition ist zudem seit wenigen Tagen wieder vorbestellbar!

Passend zum Release gab es außerdem einen Trailer der etwas anderen Art auf dem offiziellen PlayStation-Kanal zu sehen. In Dog of War lernen wir den Geist Spartas von einer ganz anderen Seite kennen.

Das entsprechende Video haben wir oberhalb für euch eingebunden. Und wer sich nun fragt, wie gut God of War am Ende wirklich ist und ob sich ein Kauf lohnt, der sollte sich vorerst unseren Test durchlesen - gänzlich frei von Spoilern versteht sich!

God of War Der Geist Spartas in der nordischen Mythologie, kann das funktionieren?