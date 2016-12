Womit könnte man den Release von Goat Simulator: Payday besser feiern als mit einem herrlich abstrusen Trailer zum... naja... herrlich abstrusen Game?

Der DLC ist nun Monate nach dem Release auf Steam auch für Xbox 360 und Xbox One erhältlich und lässt euch mit dem charismatischen Don und seiner Crew die Stadt aufmischen. Die Truppe ist nicht nur Teil einer kriminellen Gang, sondern auch zu allerlei Streichen aufgelegt. Per Knopfdruck könnt ihr in die Haut der verschiedenen Charaktere schlüpfen, denn manch einer eignet sich für eine bestimmte Situation besser als ein anderer: So werdet ihr wohl kaum mit dem an einen Rollstuhl gefesselten Delfin namens Dolph ein Hochhaus erklimmen und solltet vielleicht lieber auf seinen Kumpel den Flamingo umsteigen.

Wer bei diesem Trailer keine Miene verzieht und weder lacht noch die Stirn runzelt, hat für heute das Internet durchgespielt - bis zum nächsten schrägen Video!

Infos zu Goat Simulator

Goat Simulator - Shrek macht die Ziege Was? Shrek im neuen Goat Simulator? Einige Modder brachten den Kino-Helden jetzt in das wohl verrückteste Spiel des Jahres. Wie das aussieht? Seht selbst.