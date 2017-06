Ghost Recon Wildlands - Trailer zur Open Beta veröffentlicht

Passend zur Ankündigung der Open Beta von Ghost Recon: Wildlands veröffentlichte Ubisoft auch einen entsprechenden Trailer, der interessierten Spielern Lust auf mehr machen soll. Im Video erwarten euch nicht nur atemberaubende Landschaften, sondern auch Waffen mit ordentlich Durchschlagskraft.

Die Open Beta wird für PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar sein und geht bereits am 23. Februar 2017 an den Start. Bis zum 27. Februar habt ihr dann Zeit, das Game auf Herz und Nieren zu testen und euch auf die finale Version, die am 07. März 2017 erscheinen soll, vorzubereiten.

