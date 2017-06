Ghost Recon Wildlands - Trailer zum Kurz-Film War Within The Cartel

Zu Tom Clancy's: Ghost Recon Wildlands wird der Kurzfilm „War Within The Cartel“ erscheinen, der die Hintergrundgeschichte des Action-Rollenspiels beleuchtet. Genauer wird es um das mächtige Santa-Blanca-Kartell gehen, in dem ein Maulwurf den Drogenbossen unter Druck setzt.

Dieses Video ist der offizielle Trailer zu „War Within The Cartel“. Der Film zu Tom Clancy's: Ghost Recon Wildlands wird am 16. Februar 2017 im englischen Original auf Twitch übertragen. Besitzer der Gold-Edition des Ubisoft-Titels können ihn sich nach der Veröffentlichung direkt im Spiel ansehen.

Der Release-Termin von Tom Clancy's: Ghost Recon Wildlands für PC, PlayStation 4 und Xbox One ist auf den 7. März 2017 angelegt. Zuvor gab es eine Closed Beta, auf die bald noch eine Open Beta folgen wird.

Infos zu Ghost Recon Wildlands

