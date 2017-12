Ghost Recon Wildlands - Der Predator-Trailer zum kommenden Event ist da

Das kostenlose Special Event namens Predator für Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands wird heute am 14. Dezember 2017 gestartet.

Diesbezüglich gibt es ein neues "Predator Pack", das neue Ausrüstung und Waffen enthält. Ihr erhaltet das Paket im In-Game-Store vom Spiel. Es sind beispielsweise die gefürchteten Wristblades oder ein spezieller Predator-Helm enthalten. Außerdem könnt ihr am Ghost War PvP teilnehmen und die "Predator Class" spielen.

