Ghost Recon Wildlands - Launch-Trailer zum heutigen Release

Um den heutigen Release von Ghost Recon: Wildlands gebührend einzuleiten, veröffentlichte Ubisoft nun einen entsprechenden Launch-Trailer. Das Game erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One und entführt euch in die Open-World von Bolivien, das von einem Drogenkartell in Atem gehalten wird. Als Ghosts ist es eure Aufgabe, den gefährlichen El Sueno zu stürzen, der von Religiosität und Macht getrieben wird.

Bolivien in den Fängen von Drogenkartellen?

Übrigens: Der Schauplatz des Ganzen traf bei der bolivianischen Regierung nicht auf besonders viel Gegenliebe, sah diese ihr Land doch falsch repräsentiert. Eine formale Beschwerde bei der französischen Behörde war die Folge, wie ihr in unserer News nachlesen könnt:

Infos zu Ghost Recon Wildlands

