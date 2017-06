Ghost Recon Wildlands - Brutaler Ruthless-TV-Spot veröffentlicht

Derzeit läuft die Open Beta zum bald erscheinenden Shooter Ghost Recon: Wildlands. Noch bis zum 27. Februar 2017 um 12 Uhr mittags deutscher Zeit könnt ihr das Game antesten und euch so im Vorfeld ganz genau überlegen, ob ihr es ab dem 07. März 2017 erwerben wollt.

Es wird brenzlig

Im Rahmen der Marketing-Kampagne veröffentlichte Ubisoft jetzt einen weiteren TV-Spot zum Titel, der es in sich hat: Ruthless zeigt den Alltag eines Drogenkartells und der Menschen, die unter ihnen leiden anhand eines dramatischen Beispiels und versetzt uns so in genau die richtige Stimmung, den Kampf gegen die brutalen Kriminellen aufzunehmen. Ganz weiß sind unsere Westen dabei allerdings nicht, wie die Stimme aus dem Off im Clip bestätigt:

"Sie sind keine Helden.

Sie sind die gerechte Strafe für eure Taten.

Sie sind die Ghosts.

Und sie kommen."

Infos zu Ghost Recon Wildlands

