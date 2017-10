Ghost Recon Wildlands - Ankündigungstrailer zur Open Beta für den PvP-Modus Ghost War

Vom 21. bis zum 25. September 2017 wird die Open Beta zu dem neuen PvP-Modus namens "Ghost War" für Ghost Recon: Wildlands laufen. Diese kann für den PC, die PlayStation 4 sowie die Xbox One kostenlos heruntergeladen werden. Das Hauptspiel wird dabei nicht benötigt.

Ankündigungstrailer zur Open Beta für den PvP-Modus Ghost War

Ab dem 19. September startet zudem der Preload. In "Ghost War" treten vier gegen vier Spieler an. Sechs der 12 unterschiedlichen Klassen samt Eigenschaften und Waffen stehen bereits in der Beta zur Verfügung. Zudem werden fünf der insgesamt acht Karten bereitstehen.

Ghost War erscheint im Herbst als kostenloses Update für das Hauptspiel.

Infos zu Ghost Recon Wildlands

Ghost Recon Wildlands - Video: Was der 'Drück mich nicht'-Button auslöst In Ghost Recon Wildlands ist ein kleines Easter-Egg versteckt, das für eine große Überraschung sorgt: Es gibt einen Knopf inmitten einer Berglandschaft, auf dem "Drück mich ...