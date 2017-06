Gewinnspiel - Gewinnt ein fettes Sound-Paket mit Headset und Lautsprechern!

Jetzt gibt's ordentlich was auf die Ohren! Wir verlosen ein fettes Sound-Paket für alle Freunde der musikalischen Unterhaltung. Gewinnt ein tolles Paket, um eure Ohren auch zukünftig verwöhnen zu können!

Wir verlosen folgende Sachen für euren Ohrenschmauß:

Den leistungsfähigen, wasserfesten 5-Treiber Bluetooth Lautsprecher Creative iRoar Go .

. Das kabellose 7.1-Surround-Sound Gaming-Headset Logitech G533 .

. Zwei Bluetooth-Lautsprecher des Modells Creative 51MF8250AA000 Muvo 2C.

Was ihr dafür tun müsst? Ganz einfach! Ihr müsst fünf super einfache Fragen beantworten und schon seid ihr bereit für unseren Gewinnspieltopf!

Klickt hier, um zum Gewinnspiel zu kommen!

Beachtet die folgenden Teilnahmebedingungen

1. Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die PlayMassive GmbH, Lindenstr. 20, 50674 Köln.

2. Die Teilnahme ist nur gültig, wenn die jeweiligen Aktionen tatsächlich ausgeführt worden sind. Das Nutzen von automatisierten Hilfsmitteln („Bots“) ist verboten und führt zum Ausschluss.

3. Jeder Nutzer kann nur einmal teilnehmen.

4. Das Gewinnspiel endet am 31. März um 23:59 Uhr. Der Gewinner wird von uns per E-Mail informiert.

5. Es ist jeder Nutzer qualifiziert, der zum Zeitpunkt der Teilnahme das 14. Lebensjahr vollendet hat. Es erfolgt eine Altersprüfung.

6. Ausgeschlossen sind Amtsträger, Mitarbeiter der PlayMassive GmbH, sowie deren Verwandte und Personen, die im selben Haushalt leben.

7. Die Auszahlung in bar ist nicht möglich.

8. Eventuelle Gewährleistungsansprüche der Preise entfallen bei der Teilnahme.

9. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

