Get Even - Nebenmission 'Who's Red?' mit ersten Einblicken

The Farm 51 und Bandai Namco Entertainment veröffentlichten nun neues Video-Material zu Get Even. Im Spiel finden wir uns in einer verlassenen Anstalt wieder. Unsere eigenes Gedächtnis haben wir zwar verloren, können aber aufgrund eines neumodischen Headsets auf die Erinnerungen eines jungen Mädchens zugreifen.

Im Video könnt ihr nun ein wenig in den Titel reinschnuppern und erste Einblicke in die Nebenmission „Who's Red“ erhaschen.

Get Even sollte ursprünglich am 26. Mai 2017 erscheinen, wurde nun aber aufgrund des Anschlags in Manchester auf den 23. Juni 2017 verschoben.

Infos zu Get Even