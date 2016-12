Genital Jousting - Big Throbbing-Update im Video

Genital Jousting, der Multiplayer, in dem es von Genitalien nur so wimmelt, erhielt nun ein kostenloses Update. Natürlich musste auch dieses einen entsprechenden Namen erhalten, waren es doch die vielen Anzüglichkeiten, die den Titel erst in das Rampenlicht der medialen Aufmerksamkeit rückten.

Mit dem Big Trobbing-Update erhaltet ihr nun einen Party Modus, auf den ihr online zugreifen könnt, drei weitere neue Game Modi und zusätzliche Map Variationen, außerdem dürfen natürlich auch fünf neue Outfits für den ungewöhnlichen Protagonisten nicht fehlen.

Wem diese Videobeschreibung bisher zu professionell war, der erfreue sich nun an ein paar Worten, die den Inhalt des Games ganz gut beschreiben: Penis. Anus. Penetration. Hihihi.

Mehr zum geni(t)alen Game

Infos zu Genital Jousting