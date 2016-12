Der Launch-Trailer für Gears of War 4 ist erschienen. Microsoft hat den Trailer überraschenderweise schon einige Wochen vor dem offiziellen Release-Termin veröffentlicht. In dem Trailer sehen wir einige Gameplay-Szenen, aber vor allem neue Bilder aus dem Action-Titel von The Coalition.

Gears of War 4 wird seinen Veröffentlichungstermin am 11. Oktober 2016 in Deutschland für die Xbox One sowie PCs mit Windows 10 feiern. Mehr News zu Gears of War 4 findet ihr auf unserer Themenseite zum Spiel.

Dort könnt ihr auch abstimmen: Bewertet Gears of War 4 jetzt!

Infos zu Gears of War 4