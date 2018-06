Gears 5 - Cinematic-Trailer zeigt Hauptfigur Kait und Story-Details

Die Gears-Reihe geht in eine neue Runde! Mit Gears of War 5 dürfen sich die Xbox-Spieler abermals in ein exklusives Abenteuer werfen. Der Titel lautet allerdings schlicht Gears 5 und hierbei soll es sich um die schönste Gears-Welt aller Zeiten handeln, die mit Kait erkundet werden darf. Im Trailer erhaltet ihr einen kleinen Einblick in ihre Hintergrundgeschichte.

Die Spieler erhalten in Gears 5 die Möglichkeit, allein oder im Koop (Split-Screen) in den Kampf zu ziehen. Technisch wird es mit 4K Ultra HD besonders schick, während HDR und fluffige 60 FPS versprochen werden! Der Titel erscheint 2019 für die Xbox One. Ein Datum für die Veröffentlichung ist jedoch noch nicht bekannt.

Unsere E3-Themenseite findet ihr hier!

Alle Infos, News und Livestreams rund um die Spielemesse E3 2018 findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite unter PlayNation.de/E3.