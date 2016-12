Eine Spielemesse ist eine logistische, journalistische und wirtschaftliche Herausforderung für alle Beteiligten. Am Ende zeigt sich jedoch, dass auch auf der gamescom nicht alles rund laufen kann - auch, wenn man es sich sehnlichst wünscht.

Wir haben uns durch die letzten Jahre gewühlt und die 5 heftigsten und größten gamescom-Fails aller Zeiten herausgesucht. Woran könnt ihr euch besonders gut erinnern und was hat euch am meisten geschockt? Verratet uns euren prägendsten gamescom-Fail in den Kommentaren!

