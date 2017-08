gamescom 2017 - Hoher Besuch von der Bundeskanzlerin

Es ist Montag und damit mal wieder an der Zeit, bei Mafu**You das nächste Aufrege-Thema zu besprechen: In diesem Jahr wird Bundeskanzlerin Angela Merkel die gamescom eröffnen.

Nun könnte man meinen, dass der Schritt der Anerkennung eines so großen Events auch bei den Gamern durchweg gut ankommt – und würde damit falsch liegen. Denn wie so oft haben auch jetzt wieder einige Leute was zu meckern... zurecht? Genau darüber will Dennis heute mit euch sprechen und dabei natürlich wie immer auch eure Meinungen wissen.

