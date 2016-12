Im Rahmen der gamescom 2016 haben wir uns für euch Escape from Tarkov einmal persönlich angesehen. In unserem Video spielen wir gemeinsam mit einem der Entwickler des Titels und gewähren euch einen exklusiven Einblick in die Welt des Spiels.

Keine gamescom-News verpassen: Behaltet unsere Facebook-Seite im Auge und seid stets bestens informiert! Alle News, alle Livestreams, alle Liveticker, alle Ankündigungen - rund um die Uhr.

Zusätzlich versorgen wir euch auf unserem brandneuen YouTube-Kanal täglich mit Videos zur Messe hier in Köln - vorbeischauen lohnt sich.

Infos zu gamescom 2016

gamescom 2016 - Der gamescom-Mittwoch im Video-Rückblick Was war eigentlich während des ersten gamescom-Tags auf der Messe los und welche Titel können überhaupt angezockt werden? In unserem Fazit-Video fassen wir den gamescom-Mittwoch für euch ...