Heute ist der letzte Tag der gamescom 2016. Fast eine Woche lang hat sich alles mit Rang und Namen in der Spielebranche in Köln versammelt, um neues Material zu Spielen vorzustellen oder komplett neue Titel zu enthüllen. Aber wie lange wird es Veranstaltungen dieser Art geben? EAs Peter Moore zweifelt an der Zukunft von Events wie der E3 oder der gamescom, auch wir haben über diese Frage diskutiert.

Die Gäste

Unsere Gäste sind in dieser Woche:

Ulrich Wimmeroth : Kölner im Herzen, Chefredakteur bei games.ch und freier Journalist

: Kölner im Herzen, Chefredakteur bei games.ch und freier Journalist Nedžad Hurabašić : Freier Journalist für BILD, Gamona und weitere Magazine

: Freier Journalist für BILD, Gamona und weitere Magazine Patrik Hasberg: Chefredakteur von PlayNation.de

Eine Woche lang Spieleflut

