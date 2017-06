Games - Die witzigsten Trash-Games

Spiele können durchaus so schlecht sein, dass man als Spieler über sie lachen muss. In dieser Top 5 der lustigsten Trash-Games stellen wir euch genau diese Titel vor und erklären, warum sie so absurd schlecht und gleichzeitig aberwitzig sind.

Ebenfalls interessant sind diese Top-Lists:

Infos zu Games

Games - Emotionale Spiele zum Lachen und Weinen Emotionale Spiele sind ein wichtiger Teil der Videospiel-Welt und gehören zu den erfolgreichsten Games aller Zeiten. Welche Titel besonders emotional sind und wieso wir in ihnen mitfühlen, ...