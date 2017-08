Telltale Games hat als Adventure-Entwickler einen sehr guten Ruf in der Branche - und auch bei vielen Spielern. In diesem Summer-Update stellt das Studio insgesamt drei neue Staffeln für die eigenen Spiele vor, die bislang unbekannt waren.

Dabei handelt es sich um Batman: The Enemy Within, The Walking Dead: The Final Season und The Wolf Among Us: Season 2. Wie am Namen schon zu erahnen ist, wird die Adventure-Reihe von The Walking Dead in dieser neuen Staffel ihr Ende finden.

Infos zu Games

Games - Die 7 besten Multiplayer-Shooter aller Zeiten Multiplayer-Shooter gibt es viele - wir stellen euch in dieser Top 7 die besten Online-Shooter vor, die ihr zusammen mit euren Freunden spielen könnt! Die Bestenliste der aktuellen und ...