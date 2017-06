Bei Talking Games haben wir uns mit den Synchronsprechern Lara Loft, Lars Walter und Daniel Käser zusammengesetzt und über die Vertonung von Videospielen geredet.

Wie bekommt ein Charakter in Overwatch oder Battlefield 1 seine Stimme? Was macht das Synchronsprechen so schwer - oder manchmal spaßig? In der aktuellen Folge Taking Games geht es genau darum.

Mehr zur Folge findet ihr hier:

