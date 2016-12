Wir testen in unserem Halloween Special von Talking Games einige Horrorspiele aus und sprechen über die Horror Games aus 2016 wie beispielsweise Dead by Daylight und Friday the 13th. Zu Gast sind Andre Bürger, Lead Developer bei VIS Games (Pineview Drive), Nico aka. Myuu, Dark Music Komponist und Michael Cherdchupan, Autor, Sound Designer, Game Designer und Moderator von Insert Moin.

