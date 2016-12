Derzeit entsteht die riesige Fan-Mod Skyblivion. Dabei nutzt das Team, das aus Hobby-Entwicklern besteht, die Engine von The Elder Scrolls V: Skyrim, um den Vorgänger Oblivion in frischer Optik darzustellen. Innerhalb eines neuen Trailers zeigt das Entwicklerteam die Neuerungen der vergangenen Monate. So wurden etwa zahlreiche Waffen, Rüstungen und NPCs in das Spiel implementiert.

Einen konkreten Release-Termin gibt es für die Mod derzeit noch nicht, doch laut dem Entwickler können ab sofort schnellere Fortschritte erzielt werden, wodurch der Release-Termin nähert rückt.

